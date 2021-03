8 Marzo 2021

L'andamento dell'epidemia da Covid in Abruzzo lascia intravedere spiragli di luce, ma al momento la crisi è ancora al suo acme. Pescara ne è l'epicentro, Chieti e Teramo sembrano aver imboccato la via d'uscita, L'Aquila teme per alcuni indizi che lasciano presagire una crescita.

Nel capoluogo adriatico i numeri sono impietosi: oltre la metà degli ospedalizzati dell'intera regione, superiori a quelli della fase ottobre-novembre e il doppio della prima ondata dello scorso anno. Sono oltre 300 i ricoverati al Santo Spirito sui 643 in area medica; oltre 40 sono in terapia intensiva su un totale abruzzese di 84. Ormai ha anche poco senso parlare di tassi di saturazione dei posti letto: la situazione era e resta molto critica. Anche perché l'impatto evidente delle varianti, che hanno fatto schizzare il contagio, ha prodotto una casistica diversa anche sul piano clinico. Sono in gravi condizioni anche 30enni e 40enni, con quadri di compromissione polmonare importante, senza contare i tantissimi adolescenti positivi. Ormai un contagiato su cinque ha meno di 19 anni.