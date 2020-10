Pescara, docente di sostegno positiva: in isolamento due classi e sei professori

Un caso di coronavirus all'istituto alberghiero De Cecco di Pescara. Due classi e sei professori in isolamento fiduciario.

Nella giornata di ieri la Asl di Pescara ha allertato la scuola di un caso di positività al virus riscontrato in una docente di sostegno che, fortunatamente, ha prestato servizio per poche ore all’interno di sole due classi prime dell'Istituto, situate nel plesso di via Italica, chiedendo di far scattare le misure di contenimento del problema. La macchina organizzativa si è subito attivata e, come prescritto, da oggi e fino a venerdì 23 ottobre sono stati posti in isolamento fiduciario domiciliare gli studenti delle due classi e i sei professori che hanno avuto un potenziale contatto diretto con la docente di sostegno positiva.

I ragazzi e i sei insegnanti da oggi faranno la didattica a distanza, mentre le due aule sono state sanificate già nel pomeriggio di ieri e da oggi sono fruibili dagli altri docenti dei due corsi che, proprio dalle due aule, continueranno a svolgere regolarmente le lezioni on line».

