Due calciatori positivi del Mutignano calcio: la squadra rinvia la partita con la Rosetana. «Dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 di due nostri tesserati, che sono in perfette condizioni e in isolamento seguendo i protocolli sanitari, tutti componenti del Mutignano Calcio, dai giocatori allo staff tecnico e dirigente, si sono sottoposti al tampone con esito negativo per tutti», dice una nota della squadra in provincia di Teramo.



«Dopo l’estate amara trascorsa dalla nostra società, a seguito delle decisioni assunte dalla federazione, e quindi l’assunzione della mancata promozione in eccellenza, la squadra è in quarantena fiduciaria e lo sarà per tutti i giorni previsti dal protocollo, periodo nel quale, verranno ripetuti nuovi tamponi. Per queste ragioni dovremmo chiedere alla Figc di rinviare la partita di coppa Italia del 20 settembre contro la Rosetana. La promozione è un campionato dilettantistico, composto principalmente da giocatori che, al di fuori della vita calcistica, hanno lavoro e famiglia, l’amarezza di questo tempo che stiamo vivendo porta a pensare alle problematiche conseguenti e al sollevamento di dubbi legittimi, come la possibile interruzione dell’attività stessa».



Uno di loro dovrebbe essere un 18enne di Pineto. A comunicarlo il primo cittadini di Pineto, Robert Verrocchio, in post su Facebook: «Si è registrato un caso di positività al Covid-19. Si tratta di un giovane, le sue condizioni non destano preoccupazione, sono stati tracciati tutti i contatti al fine di scongiurare la diffusione del contagio».



Ultimo aggiornamento: 09:02

