Coronavirus, lutto nel Giulianova calcio: morto Alberto Marini

Il Covid non risparmia nemmeno il Giulianova Calcio. E’ venuto a mancare all’ospedale di Pescara Alberto Marini, il papà del preparatore atletico Walter al quale era molto affezionato. E’ stata una cosa improvvisa. Appena avvertiti i primi sintomi del male Marini è stato trasportato in ospedale ma il contagio lo aveva già debilitato e purtroppo alla fine a causa del Covid ha ceduto lasciando nello sconforto i figli. Attorno a Walter si sono stretti la società, il tecnico Federico Del Grosso e tutti i calciatori esprimono le condoglianze,

Quanto sta accadendo preoccupa non poco il sindaco Jwan Costantini il quale ha scritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Teramo e alle Associazioni di rappresentanza per richiedere l’apertura, nei giorni festivi, di almeno due farmacie nel territorio comunale. La richiesta si è resa necessaria al fine di evitare che si continuino a creare assembramenti fuori dalle farmacie, dovuti al reperimento delle bombole di ossigeno per i pazienti che ne hanno necessità.

