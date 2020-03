© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavitus, famiglia in quarantena a Castel di Sangro. Il sindaco, Angelo Caruso, rassicura i cittadini. «Al momento nella nostra città non si registra alcun caso di infezione. Questo lo sottolineo con forza, parimenti affermo che non ci sono stati rischi in nessun plesso scolastico o di altre strutture pubbliche della nostra città, compreso il presidio ospedaliero - scrive Caruso - l'isolamento volontario cui sono stati sottoposti alcuni soggetti, non ha dato alcun esito di infezione, mentre per qualcun altro sottoposto a tale regime, non vi sono segnali di infezione. Per questi ultimi, da un'analisi eseguita sul tipo di contatti avuti, la probabilità di contaminazione è davvero scarsa, tuttavia per loro si è applicato con il massimo rigore il regime previsto. Vi aggiornerò tempestivamente, se il quadro dovesse cambiare. Sono in stretto contatto con Asl, Prefettura e servizio sanitario regionale, per monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione».Il sindaco conferma il suo impegno costante, a seguire gli sviluppi dell'infezione da coronavirus, acquisendo con la massima tempestività, tutte le novità che intervengono sull'argomento. «La vicenda non va sottovalutata - continua Caruso- ma al contempo non ci si deve fare prendere dal panico, in quanto sono state messe a punto dal nostro sistema sanitario regionale e nazionale, le massime misure per la prevenzione e per il trattamento dei casi contaminati».