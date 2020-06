Coronavirus, in Abruzzo riaprono sale giochi e discoteche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera in, seppur con date differenti, alla ripresa delle attività per quanto riguarda le sale gioco, le sale scommesse, i banchetti, i convegni, le discoteche, gli ostelli della gioventù e le locazioni brevi. È quanto prevede l’ultima ordinanza del presidente della Regione,, la numero 74 che contiene l’aggiornamento dei protocolli dicon contestuale approvazione di ulteriori per consentire la ripresa di attività ancora bloccate. In particolare è stato inserito il vademecum per le sale slot, le sale giochi, le sale bingo e le sale scommesse che potranno riaprire i battenti già da oggi.I principi generali sono sempre gli stessi: gestione degli, barriere fisiche alle casse, personale protetto dai dispositivi individuali, obbligo diper i clienti, disinfezione delle superfici, adeguato ricambio d’aria negli ambienti interni. Non ci sarà invece obbligo di misurazione dellacorporea. Ripartono anche convegni, congressi e grandi eventi fieristici: in questo caso bisognerà valutare il numero massimo dei partecipanti e riorganizzare gli spazi per garantire gli accessi in modo ordinato, promuovendo l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e di partecipazione. Nel guardaroba indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.Infine le, che dovrebbero riaprire da venerdì: dovranno prevedere un numero di addetti alla sorveglianza in grado di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale, almeno un metro tra gli utenti e almeno due tra coroloro che accedono alla pista da ballo. Proprio per quanto riguarda il ballo al momento potrà essere consentita l’attività solo negli spazi esterni.