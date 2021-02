Trasgrediscono alle disposizioni anti-Covid, facendo una gita in moto per vedere il lago di Barrea (L'Aquila), nonostante il divieto di spostamento tra regioni. Due fidanzatini di Castel di Sangro, entrambi 22 enni, intraprendono una passeggiata romantica notturna in auto, violando il coprifuoco. Sono tra le persone sanzionate nel weekend in Alto Sangro, riguardo al rispetto della normativa di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus, da parte dei carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, agli ordini del capitano, Fabio Castagna. I fidanzatini si sono difesi dicendo che non conoscevano, nei dettagli, le norme che vietano gli spostamenti.

«In questo momento è assolutamente prioritario mantenere alta l’attenzione sulle attività di controllo anti covid-19 - afferma il capitano Fabio Castagna - è necessario operare con grande professionalità e sensibilità, per reprimere i comportamenti non corretti e potenzialmente rischiosi per l’aumento della curva dei contagi, a tutela della stragrande maggioranza dei cittadini che si attengono scrupolosamente al rispetto delle regole». In azione, il Nucleo Operativo e Radiomobile sangrino, insieme alle stazioni di Pescasseroli e Scanno.

