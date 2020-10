Coronavirus, emergenza in Marsica: donna morta e contagi nelle scuole

Nelle ultime 24 ore 12 casi di Covid nel territorio marsicano e un decesso, una donna di 97 anni, Ernesta Di Matteo, di Avezzano, che era ricoverata all’ospedale dell’Aquila. Ancora cinque casi positivi di Covid 19 ad Avezzano segnalati dalla Regione e sei a Celano come comunicato dal sindaco Settimio Santilli , un solo caso invece ad Aielli. Preoccupa nei due comuni marsicani, Avezzano e Celano, il continuo aumento delle persone contagiate e per questo le amministrazioni comunali stanno mettendo in atto controlli più severi. La polizia locale di Avezzano ha ricevuto precise direttive dal Commissario straordinario, Mauro Passerotti e oggi anche dal neo-eletto sindaco Giovanni di Pangrazio, per attuare maggiori e più stringenti controlli in ausilio alle altre forze di polizia.

Nel quadro dei servizi ordinari, i controlli da parte della polizia locale vedranno la costituzione di appositi nuclei specificamente dedicati che si muoveranno sul territorio e tenderanno principalmente a prevenire i fenomeni di aggregamento delle persone e comunque a verificare il corretto rispetto delle norme. Caos, ieri mattina, al Liceo Artistico di Avezzano dove gli studenti hanno scioperato dopo aver saputo che un insegnante era rimasto a casa per il coronavirus. La Asl in mattinata ha messo in quarantena due classi, circa una trentina di studenti, dove il professore presta servizio. Ad oggi sono in quarantena una classe del Liceo Classico “A.Torlonia” e una dell’Istiituto Itis “E.Majorana” dopo che sono risultati positivi due studenti.

