Fans, tantissimi bambini, attesa e coro di urla per Elettra Lamborghini ieri in un centro commerciale di Montesilvano, vicino Pescara. Accolta come una star, la cantante e showgirl italiana ha distribuito sorrisi, autografi e non si è sottratta a decine e decine di selfie e qualche abbraccio. A Porto Allegro c'erano centanai di persone in fila, genitori e figli piccoli, ragazzi con i telefonini che ripredevano l'entrata di Elettra. Corridoi, balconate, ogni angolo straboccante di gente, come si vede nel video postata sulla pagina Facebook del centro commeriale abruzzese, come se le prescrizioni del Governo in tema di assembramenti e il contagio da Coronavirus fossero un brutto sogno.

Ultimo aggiornamento: 13:20

In Abruzzo sono 8 i casi accertati di, tra cui un'intera famiglia - mamma, papà e due bambini - diin vacanza a Roseto.