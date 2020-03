Coronavirus, ottavo caso in Abruzzo: positiva la sorella del docente di Vasto

CHIETI - E’ risultata positiva al Covid 19, nel primo test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, la sorella del paziente di Vasto ricoverato da ieri sera all’ospedale San Pio e a sua volta risultato positivo al virus.



Anche la donna è ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive del nosocomio.



Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.



I casi in Abruzzo salgono dunque a otto, sebbene per questi due vastesi si debbano attendere ancora le controanalisi. © RIPRODUZIONE RISERVATA