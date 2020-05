© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus in Abruzzo, rispetto a ieri si registra un aumento di 1 nuovo caso su un totale di 1173 tamponi analizzati (0.08 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (24 maggio) i positivi erano stati 5 su 1377 tamponi analizzati (0.3 per cento). Due morti.Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 400 pazienti deceduti. I nuovi decessi (alcuni dei quali potrebbero essere avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano una 83enne e un 93enne di Pescara; 1781 dimessi/guariti (+45 rispetto a ieri, di cui 201 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 1580 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1046, con una diminuzione di 46 unità rispetto a ieri.Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 67468 test, di cui 61142 sono risultati negativi.La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 818 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1512 alla Asl di Pescara e 651 alla Asl di Teramo.Il caso di oggi si riferisce alla Asl di Teramo.