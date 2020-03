Aumentano i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati negli ospedali della Asl di Teramo. Alle 9

di questa mattina, come evidenzia il bollettino della Asl, sono 39. Di questi, 11 sono ricoverati in malattie infettive e 5 in Rianimazione Covid al Mazzini di Teramo mentre 19 sono ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale di Atri e 4 in Rianimazione sempre ad Atri. Una paziente che era ricoverata in uno dei reparti Covid di Atri, è deceduta. © RIPRODUZIONE RISERVATA