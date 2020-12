Coronavirus, altri 379 contagi in Abruzzo. Ancora alto il numero dei morti: sono 14

Coronavirus, registrati oggi in Abruzzo 376 nuovi positivi. Sono di età compresa tra 1 e 99 anni. Dal totale vanno sottratti 5 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di riferimento. 14 deceduti (di cui 9 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, 11764 guariti (+907), 17247 attualmente positivi (-545), 748 ricoverati (di cui 73 in terapia intensiva), 16499 in isolamento domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 17:08

