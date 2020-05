© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono centinaia, finora, ied iabruzzesi che hanno deciso di promuovere un’azione collettiva davanti al Tar Lazio contro il DPCM che ha fissato al 1 giugno la riapertura delle loro attività. L’iniziativa, volta ad ottenere un’ordinanza cautelare dalche sospenda il provvedimento e consenta, già dalla metà di maggio, di riaprire le porte ai propri clienti, è volta a scongiurare un dissesto economico individuale e collettivo.L’udienza potrebbe tenersi già alla fine della. Sono due mesi infatti che le attività sono chiuse e molti di loro non hanno nemmeno ricevuto dalli 600 euro promessi dal Governo per una serie di inevitabili intoppi burocratici tipici del sistema italiano. I soggetti firmatari, provenienti da tutta Italia, chiedono ai Giudici una rapida apertura e sostengono di dare fiducia a “chi taglia in totale sicurezza e non a chi taglia di nascosto con il rischio concreto di aumentare la diffusione del virus”.