Coronavirus, in Abruzzo cresce il contagio: 34 casi, 20 nella provincia dell'Aquila

L'AQUILA - Cresce ancora la curva del contagio coronavirus in Abruzzo. Il bollettino della Regione ha evidenziato altri 34 casi positivi, di cui ben 20 nella provincia dell'Aquila. Gli altri riguardano la provincia di Teramo (1), quella di Pescara (4) e 7 casi per cui sono in corso accertamenti sulla provenienza. L'età dei nuovi positivi è compresa tra 3 e 79 anni.



I decessi sono fermi a 472 dal 28 luglio. I ricoverati restano 38, di cui 1 in terapia intensiva: dati invariati rispetto a ieri. Sono 391 le persone in isolamento domiciliare (+34), 2872 i dimessi-guariti (dato invariato).



Sono 429 gli attualmente positivi, in crescita rispetto a ieri di 34 unità. 156.774 i test complessivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA