Coronavirus, il 43enne ricoverato a Chieti ha l'influenza, ma resta in isolamento

Ultimo aggiornamento: 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'uomo di 43 anni ricoverato acon febbre ha l'influenza, escluso al momento il contagio da. Resto comunque in ospedale, in sorveglianza sanitaria. Il 43enne, residente nella provincia di Chieti,. L'uomo è risultatopositivo al test dell'influenza di tipo A.Lo comunica il Servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo. Lo hanno stabilito le analisi eseguite nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, che ha trasmesso i risultati nel corso della notte. Un altro campione biologico, come previsto dai protocolli ministeriali,. L'uomo, dunque, resta ricoverato precauzionalmente in sorveglianza sanitaria. Il Servizio prevenzione e tutela della salute comunicherà i risultati degli esami eseguiti dall'Istituto Superiore di Sanità appena verranno trasmessi.L'uomo aveva riferito di essere rientrato dalla, dall'area di, lo scorso 28 gennaio senza alcunproblema di salute, ma di aver trovato a casa i familiari colpiti da influenza stagionale.