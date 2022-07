Coppia senza soldi litiga, lei incinta: non mangiavano da due giorni. I carabinieri gli offrono la cena

Ieri sera intorno alle ore 20, su segnalazione della Centrale Operativa, i militari della sezione Radiomobile di Chieti, intervenivano per una lite di una giovane coppia presso la loro abitazione nel comune teatino. I due litigavano per problemi economici, in quanto versavano in condizioni di difficoltà a causa della perdita del lavoro.

I Carabinieri si sono prodigati per mitigare la lite e riportare la tranquillità nella coppia.

Dalla conversazione è emerso che i giovani non mangiavano da due giorni, dato che si trovavano in serie difficoltà economiche e che i genitori della donna erano impossibilitati ad aiutarli perché si trovavano in quarantena per Covid19, mentre i genitori del ragazzo vivevano distanti; inoltre la donna era al settimo mese di gravidanza e con vari problemi di salute. I militari, compresa la gravità della situazione, non hanno esitato a recarsi volontariamente al supermercato per acquistare viveri di prima necessità da consegnare alla giovane coppia presso la loro abitazione.