Container in fiamme, intossicato terremotato di 53 anni: sotto ossigeno in ospedale

TORRICELLA SICURA Prefabbricato divorato dalle fiamme: in ospedale terremotato di 53 anni intossicato dalle esalazioni da monossido di carbonio. E’ successo sabato sera, alle 22. Un incendio ha distrutto un modulo abitativo provvisorio nella località di Fiocco a Torricella Sicura. Le fiamme, provocate da un corto circuito in cucina, mentre V.C. stava dormendo in camera. I vicini hanno chiamato i soccorsi e lo hanno svegliato per metterlo in salvo. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio. V.C. a causa dei fumi inalati, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

L’uomo è ricoverato in osservazione: non è in pericolo di vita, ma ha bisogno del trattamento con ossigeno. Indagini dei carabinieri.