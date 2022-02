Covid, contagiato in fila alla Asl per una visita non vuol lasciare la sala d'aspetto piena. Denunciato

Commerciante rosetano denunciato per epidemia colposa. L'uomo, un 42enne, si è presentato ieri mattina al distretto sanitario in via Adriatica a Roseto per fare delle visite. Ma quando ha dato i documenti alla dipendente della Asl per pagare il ticket, si è accorta che la persona che aveva davanti era positivo e sotto sorveglianza e doveva stare nella propria abitazione.

La donna lo ha invitato a lasciare immediatamente la sala d'aspetto che era, tra l'altro, molto affollata e di tornare a casa. Invece, come raccontano alcuni presenti, il 42enne ha iniziato ad urlare: «Non me ne frega niente. Devo fare delle visite e da qui non me ne vado», infierendo anche con altre parole verso la signora che spaventata ha allertato le forze dell'ordine.

Il locale si è completamente svuotato e tutte le persone in attesa sono andate fuori per paura di essere contagiate. All'arrivo dei militari il commerciante ha iniziato ad infierire anche verso di loro, spiegando, sempre ad alta voce, che era immunizzato e non presentava sintomi rilevanti, quindi, come aveva ascoltato in alcune trasmissioni tv non comprendeva il motivo del perché dovesse rimanere rinchiuso a casa. Poco dopo si è placato e i carabinieri lo hanno invitato a tornare a casa. Denunciato alla procura per epidemia colposa.