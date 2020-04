«Tatiana risolve tutti i tuoi problemi». Si presenta così la bionda polacca che da qualche giorno impazza sui profili Facebook dei pescaresi con consigli estetici rivolti soprattutto al sesso femminile. Un personaggio nuovo che unisce i modi confidenziali della donna dell’est e la saggezza della casalinga abruzzese ai tempi del coronavirus.

Lo interpreta Tiziana Di Tonno, attrice e coordinatrice dei corsi di teatro della Scuola Civica di Montesilvano. Le prime apparizioni, in due tutorial sulla tinta e sulla manicure fai da te, hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni e, sulla scia del successo ottenuto, la nuova influencer è pronta a dispensare altri consigli sul web.

L’inventrice di Tatiana confessa che tutto è nato in modo casuale: «Ho realizzato il primo video per insegnare come colorare i capelli a casa ad un’ amica che mi aveva chiesto aiuto. I consigli erano tutti veri perché io sono abituata a cavarmela da sola con la cura della chioma. Per farla sorridere in questo periodo così triste, ho pensato ad una parrucchiera dell’est , lei si è divertita molto e la vera sorpresa l’ha fatta a me postando il filmato su Facebook. I consensi sono stati davvero tanti e ed alcune utenti mi hanno scritto in privato per chiedere suggerimenti estetici».



«Sprisci quest dentro scodella e viciuca» esorta Tatiana in polacco-abruzzese mostrando il tubo della colorazione dei capelli, mentre sulla cura delle mani tranquillizza: «Tua unghia sgrugnata ? Fare impacco con cetone» ed una serie di espressioni esilarante pronunciate con la naturalezza di una madre lingua naturalizzata abruzzese: «Conosco diverse signore dell’est – continua l’attrice- mi diverto a studiare il loro modo di parlare e la loro gestualità. Loro hanno sempre la soluzione a tutto e ti chiamano “tesò” appena ti incontrano. Ho unito la loro esuberanza alla mia abruzzesità, Tatiana è una parrucchiera-estetista che ha sposato un italiano, ha un bambino che ricorre nei video, redarguito dalla mamma per la sua vivacità».

La serie “I consigli di Tatiana” proseguirà con una performance a settimana: «Nelle prossime mi dedicherò ai capelli degli uomini che, con i parrucchieri chiusi, sono disorientati almeno quanto noi, poi ci saranno dei consigli sul fitness domestico. Sto pensando anche alla cucina, ho la tentazione di mettere tra i fornelli personaggio un dall’accento diverso che viene da un altro paese, ma Tatiana ha un carattere forte e non so se me lo permetterà».

