Jovanotti davanti a 20mila fans sotto il diluvio: «Guarda mamma come mi diverto»

La pioggia, minacciata da giorni dai bollettini, è arrivata copiosa ieri intorno alle 20, a Montesilvano, al culmine dell’attesa dei 22mila fan in delirio per Jovanotti. Ma l’acqua non ha interrotto le danze, né turbato il clima della festa cominciata nel primo pomeriggio. E lui, Lorenzo Cherubini, star indiscussa del Jova Beach Party, consola tutti dicendo: «Vedere migliaia di persone che aspettano sotto la pioggia mi riempie di gratitudine. Asciughiamo gli strumenti ripartiamo».Poi il ritmo travolgente di del "Più grande spettacolo dopo il big bang” e “Ciao mamma guarda come mi diverto”, le hit rompighiaccio. Alle 16 la prima apparizione sul palco intorno alle 16 per un saluto agli aficionados assiepati da ore sulla spiaggia. E poi i gruppi spalla, fra ritmi africani e i Pinguini tattici nucleari con i quali Jova canta Com’è profondo il mare di Lucio Dalla dedicandola alla città. E al «mare di Montesilvano, il mare più bello del mondo». Ma prima la celebrazione di un matrimonio, con la partecipazione anche di Gabriele Muccino. Gli sposi sono Anna e Oliver, con la benedizione di Jovanotti «nello spirito del rock and roll della sabbia e del cielo». Concelebrante a sorpresa, Gabriele Muccino, sul palco insieme a Jovanotti. Loro si conoscono da 16 anni e hanno scelto il concerto del Jova nazionale per coronare il loro sogno. Subito dopo Jovanotti ha annunciato l’esibizione dei Pinguini tattici nucleari. Ed è partita la musica, potete, coinvolgente.La grande festa blindata. La riviera chiusa al traffico, il perimetro della pineta con tanto di rete arancione anti-ingresso e presidiata dai Carabinieri forestali, l’area di mare antistante la zona dello spettacolo interdetta e persino la chiusura dello spazio aereo, con il calar del sole lasciano spazio alla musica e al divertimento. Dal primo pomeriggio primi spettatori hanno cominciato a raggiungere l’area del concerto attraverso i quattro varchi organizzati, con lo sguardo rivolto al cielo nel balletto delle previsioni. Dalle 20,30 l’arrivo di Lorenzo sul palco, accolto dal boato degli oltre ventimila presenti, tra famiglie con bambini, ragazzi, giovani e meno giovani. Notevole la struttura con tanto di passerella di 80 metri per scendere direttamente fra i fan, dopo tante attese e dopo l’annullamento della tappa di Vasto.A vigilare, 400 fra carabinieri, polizia, finanza e vigili urbani, con una sala controllo presidiata dal questore Francesco Misiti. Poi guardia costiera e bagnini, oltre ai 350 addetti alla sicurezza messi in campo dall’organizzazione. Immancabili, nelle vie laterali, gli ambulanti abusivi. «Tutto bene? Ci si vede sabato a Montesilvano», così Jovanotti nei giorni scorsi in un video di saluto ai fan, girato mentre era in bicicletta. I fan più attenti, peraltro, questi giorni hanno colto l’occasione per augurare al cantante toscano un felice anniversario di matrimonio: il 6 settembre 2008 le nozze con Francesca Valiani. «Festeggiamo tutti insieme, qui a Montesilvano, auguri» come commentato da un’utente di Facebook sulla pagina di Jovanotti. Dove non sono mancanti i saluti di benvenuto e l’immancabile invito abruzzese: «Se arrivi presto ti faccio “li rustell” in spiaggia» scrive un altro fan, ignroando che Jova è vegetariano. E ancora: «Credevo di perdermi questo spettacolo unico quando annunciarono che la data di Vasto era stata annullata... e invece... eccomi pronta per Montesilvano!!! Mi si è riaperto tutto il cielo, perché esserci per me è come far parte di questo grande circo. Grazie Lore’, grazie a tutti quelli che stanno con te, che ti aiutano, che ti vogliono bene e che ti stimolano». E che volete che siano due gocce d’acqua.