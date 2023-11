Coltellate fuori dalla scuola: 16enne arrestato, spunta una fidanzatina

Resta in carcere all'Aquila con l’accusa di tentato omicidio il 16enne tunisino accusato tre giorni fa di aver accoltellato M.R. di 21 anni, pugliese, provocandogli una lesione guaribile in 30 giorni. Il minore (avvocato Francesco Valentini) ha raccontato di essere stato contattato dal 21enne (avvocato Gian Luca Totani) per interposta persona, con l’ordine di non farsi trovare fuori la scuola (nel polo scolastico di Colle Sapone), richiesta che non è stata rispettata dal minore poichè doveva vedersi con la fidanzatina.

Il minore ha raccontato di essere stato preso a pugni dal 21enne che non conosceva e di aver successivamente usato il coltello che aveva con sé «per difesa. Mi sono fatto prendere poi dal panico», ha dichiarato il ragazzo ai magistrati ammettendo dunque le proprie responsabilità. Coltello che stando alle indagini degli agenti della Squadra volante (diretti dal Commissario, Giovanni Salvatori) aveva con sé anche la parte offesa che però non ha utilizzato. Alla fine il giudice del Tribunale per i minori ha stabilito per il 16enne la prosecuzione della detenzione presso il carcere minorile di Roma. Il difensore ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame.