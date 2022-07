Coca Cola investe 20 milioni, nuove assunzioni in Abruzzo

Coca-Cola Hbc Italia investe a Oricola oltre 20 milioni di euro nel suo sito produttivo marsicano, rilanciando l'impegno dell'azienda nei confronti dello stabilimento e del territorio abruzzese. Il tutto parte da una nuova linea di produzione di lattine integrando le quattro linee attuali sulla produzione. L'innovazione riguarda anche la costruzione di una sala per la preparazione dei concentrati e di un nuovo magazzino di oltre 3.000 metri quadrati dedicato allo stoccaggio delle materie prime. L'investimento, che si aggiunge agli oltre 130 milioni di euro investiti nel Paese, darà anche un contributo alla strategia di sostenibilità.

Le nuove macchine avranno la miglior tecnologia disponibile nel mercato per minimizzare i consumi: è prevista, ad esempio, la diminuzione di oltre il 25 per cento dell'energia necessaria a imbottigliare un litro di bevanda, in linea con le raccomandazioni governative. Non solo sostenibilità ambientale, ma anche economica e sociale: una volta a pieno regime lo stabilimento sarà in grado di raddoppiare i volumi prodotti e garantirà oltre 50 nuovi posti di lavoro, escluso l'indotto.

«Nonostante le difficoltà del nostro settore legate all'aumento dei costi delle materie prime e al rischio di sugar e plastic tax, continuiamo ad investire nei territori in cui operiamo per rendere più competitivi i nostri stabilimenti, con il conseguente impatto socio-economico positivo su una regione alla quale siamo particolarmente legati», dice Frank O'Donnell, general manager di Coca-Cola Hbc Italia. «La notizia del nuovo investimento sullo stabilimento abruzzese di Oricola non può che far piacere - commenta Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo - l'investimento programmato rafforza la presenza di Coca-Cola in Abruzzo e dà un forte impulso sia all'occupazione diretta sia a tutti i benefici che ne deriveranno per l'economia del territorio attraverso l'indotto».