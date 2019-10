Chieti, caccia al cinghiale: abbattuto esemplare enorme di 203 chili

Un cinghiale enorme è stato abbattuto da una squadra di cacciatori in Abruzzo. «Mai visto un animale così grande da queste parti», dicono i componenti della squadra di caccia al cinghiale "I Pionieri", guidata da Alessandro Adriano, L'abbattimento è avvenuto ieri a Casalbordino, in pronvincia di Chieti.



Il cinghiale, con non poca difficoltà, è stato pesato. Il risultato della bilancia ha impressionato anche gli stessi cacciatori: 203 chili. La settimana scorsa, in occasione dell'apertura della caccia, a Lentella era stato abbattuto un altro maschio adulto di poco più di 180 chili. © RIPRODUZIONE RISERVATA