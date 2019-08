Ciclista investe un pedone sulla Statale 16: sono entrambi gravi

Un ciclista e un pedone questa mattina sono rimasti gravemente feriti sulla Ss 16 a Scerne di Pineto. La bici ha investito in pieno il pedone. Dai primi rilievi fatti dai vigili urbani di Pineto, pare che l’uomo a piedi stesse attraversando la strada. Entrambi sono caduti, ed hanno picchiato la testa sull'asfalto, perdendo conoscenza. In soccorso è intervenuta l’eliambulanza del 118 da presidio ospedaliero di Pescara e un’ambulanza medicalizzata dall’ospedale di Giulianova: entrambi sono stati ricoverati in prognosi riservata presso il nosocomio dell’ospedale Mazzini di Teramo. © RIPRODUZIONE RISERVATA