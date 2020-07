Ultimo aggiornamento: 15:03

Il ciclista diciannovenne di, è nel reparto didell'ospedale didopo un incidente avvenuto intorno a mezzogiorno incontro un fuoristrada guidato da una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili dellae i sanitari delche con l'ambulanza lo hanno immediatamente trasportato al policlinico di Pescara in condizioni molto gravi, da "". Istanno verificando la dinamica dell'incidente per comprendere come è avvenuto l'incidente ed eventuali colpeIl giovane della squadra(società che ha concluso l'attività sette mesi fa) nel marzo del 2019 si era aggiudicato la Classica deldisputato a. E' stata la sua prima vittoria.Dopo qualche giorno era rimasto vittima ad Alanno di un banale incidente che poteva avere conseguenze più gravi a seguito della caduta sull'asfalto.In aggiornamento