Bastonata al vicino di casa: i due litigavano per la recinzione e un parcheggio

Ancora una lite tra vicini, ancora violenza per discussioni che non hanno tempo e raccontano di divergenze sui confini che provocando gravi eposidi. L'altro giorno in provincia di Chieti isono morti due confinanti che erano in lite da anni, uno ha dato fuoco all'altro e sono deceduto entrambi per le gravissime ustioni. E anche ieri il rapporti deteriorati da anni tra due confinanti sono sfociati in un'aggressione. Questa volta è successo a Casacanditella, sempre in provincia di Chieti, dove un uomo di 74 anni l’altro ieri pomeriggio, al culmine di una discussione con il suo confinante 57enne, ha afferrato un paletto di legno e lo ha colpito alla testa provocandogli una profonda ferita.

LEGGI ANCHE Lancia benzina sul vicino: morto anche l'altro ustionato

Sul posto sono intervenuti dapprima i carabinieri forestale di Fara Filiorum Petri quindi i militari della stazione di Casacanditella: il ferito, condotto da un’ambulanza del 118 al policlinico di Chieti, è ricoverato con una prognosi di 30 giorni. L’aggressore è stato denunciato a piede libero per lesioni personali e il paletto è stato sequestrato. Fra i due vicini di casa i motivi di lite sono frequenti, legati a volte al parcheggio dell’auto, altre volte alla rete di recinzione, persino una marcia indietro che ha portato l’auto a fare manovra nella proprietà dell’altro è diventata motivi di lite. Nei mesi scorsi la vittima aveva presentato una denuncia contro ignoti dopo aver trovato la rete di recinzione tagliata.



Ultimo aggiornamento: 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA