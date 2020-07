Getta benzina addosso al vicino dopo una lite: due ustionati

Da tempo litigano, questioni di confini, beghe tra vicini, spesso senza più un motivo preciso tanto è il tempo trascorso e l'animosità accumulata. Oggi si è sfiorata la tragedia a Torrevecchia Teatina, in una zona isolata in provincia di Chieti. All'ennesima discussione uno dei due ha gettato della benzina addosso all'altro, dandogli fuoco. Sono stati momenti drammatici: l'uomo raggiunto dal liquido infiammabile è rimasto ustionato. Anche l'altro che aveva la tanica in mano è rimasto ferito: la benzina caduta sui suoi vestiti ha preso fuoco e anche lui è stato ustionato. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale, a Chieti, per gravi ustioni.

Sul posto l'albulanza del 118 e i carabinieri per le indagini. A loro il non facile compito di ricostruire cosa è realmente successo.

