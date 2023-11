Morto il principe dei sarti Pio Marinucci, ha vestito politici e vip

È stato l’icona dell’artigianato di qualità, di uno stile elegante e raffinato, una persona garbata: Pio Marinucci, uno dei maestri dalla tradizione sartoriale abruzzese, cavaliere del lavoro, sarto della Camera europea dell’alta sartoria, è morto ieri a 78 anni al policlinico. La sua “Sartoria Lord” in via Cauta, a Chieti, praticamente su corso Marrucino, è stato il punto di riferimento di imprenditori e professionisti, esattamente venti anni fa aveva vinto il campionato del mondo di sartoria a Treviso.

Nato a Villamagna, dove a 14 anni ha mosso i primi passi con ago e filo, Marinucci ha scelto di vivere e lavorare a Chieti dove in molti da ieri lo ricordano con affetto e gratitudine sui social. Sempre desideroso di apprendere, nel capoluogo teatino Marinucci arrivò nel 1969 andando a lavorare nella sartoria del suo compaesano Tommaso Liberati, poi ha spiccato il volo e la sua produzione, dagli abiti ai cappotti alle camicie, ha raggiunto clienti in tutta Italia e all’estero, ogni stagione era solito inviare un paio di abiti ad un cliente di Boston che lo ringraziava soddisfatto.

Negli anni ha collaborato con famose case di moda Italiane e internazionali, avvalendosi a suo volta della collaborazione di produttori di tessuti notissimi, da Zegna a Loro Piana a Vitale Barberia Canonico.

«Mi Lega a Pio Marinucci sia un’amicizia personale che un rapporto di stima professionale come cliente, da quando ero piccolo, anche mio padre ci andava da ragazzo - dice il vice sindaco Paolo De Cesare. Come assessore all’artigianato ritengo che lui sia stato un maestro sarto, un precursore che ha dato lustro a Chieti con le sue sfilate in tutta Italia, aveva tanti clienti importanti, politici e imprenditori. È stato appassionatissimo del suo lavoro, un artigiano strenuo». Marinucci, che da alcuni anni aveva smesso di lavorare, lascia la moglie Maria, i figli Sabrina e Marco, il genero Camillo, la nuora Titta, i nipoti Giada, Mattia, Lorenzo, Nicole. I funerali si terranno oggi alle ore 9 nella chiesa di San Camillo De Lellis.