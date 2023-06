Chieti, morta la professoressa Marcella Sacchetti: in classe parlava solo francese

Lutto nel mondo della scuola a Chieti. Si è spenta all'età di 76 anni Marcella Sacchetti, storica docente di francese dell'istituto tecnico Galiani. La notizia si è diffusa rapidamente fra i molti teatini che erano stati suoi alunni. In tanti, la professoressa ha lasciato un ricordo indelebile per il suo garbo, la passione per l'insegnamento e la cultura che ha cercato di trasmettere durante le sue lezioni. Così, come accade di consueto in questi casi, sui social si sono moltiplicati i ricordi e gli aneddoti.

«In classe - racconta un ex studente - parlava solo francese: io ero molto bravo, ma mi mise un brutto voto, insegnandomi che, quando una cosa la sai bene, ma sei sbadato, questa è la tua rovina, sia nella scuola che fuori».

In molti hanno sottolineato la sua ironia e una severità giusta, capace di insegnare la lingua in maniera innovativa, ma efficace. «Innovativa, severa, ironica e imprevedibile - scrive una ex studentessa - cinque anni che non si dimenticano! Buon viaggio professoressa».

Un altro dei suoi studenti affida a Facebook il suo ricordo. «È stata anche la mia insegnante per i cinque anni di istituto tecnico per ragionieri. È vero, parlava solo in francese e voleva che gli alunni facessero altrettanto. Portava a lezione i fumetti francesi. È stata anche il membro interno ai miei esami di maturità. Riposa in pace».

Un'alunna racchiude in un semplice ma fortissimo «l'amavo profondamente» tutto l'affetto che la legherà per sempre alla professoressa Sacchetti.

Tantissimi i "ragazzi" che hanno voluto ricordare la docente con aneddoti e ricordi di un tempo passato ma ancora vivo nelle loro vite ormai adulte. Insegnamenti mai dimenticati che hanno inciso su generazioni di studenti. L'ultimo saluto è in programma oggi alle 10.30, nella chiesa di Santa Chiara. La professoressa Sacchetti lascia la figlia Fabrizia, il fratello Giorgio, i nipoti Stefano e Roberta, i cognati Marina, Roberto, Antonella e i parenti tutti.