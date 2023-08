​Chieti, si schianta con l'auto: ragazza salva per miracolo

Grave incidente in Strada della Pace: auto distrutta, ragazza di Chieti ricoverata in in ospedale.



Poteva avere conseguenze bel più gravi l’incidente avvenuto oggi pomeriggio, 21 agosto, alle ore 19.00 circa in Strada della Pace a Chieti.



Una ragazza di 28 anni, residente nel capoluogo teatino, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva il tratto terminale della via, diretta verso Bucchianico.

Nell’affrontare una curva a destra, ha perso il controllo del mezzo che, sbandando, ha terminato la sua corsa contro un albero ed una recinzione metallica di un fondo agricolo.

Miracolosamente, la ragazza è rimasto ferita ma non è in pericolo di vita. È stata immediatamente ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Chieti.

Il sinistro poteva avere conseguenze ben più drammatiche.



La Punto è andata completamente distrutta.

Verosimilmente la causa dell’incidente è da ricercarsi nella eccessiva velocità, in una distrazione alla guida o a cause da determinarsi, all’esito degli accertamenti tecnici che saranno compiuti.

Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco di Chieti, che hanno dovuto estrarre la giovane, rimasta incastrata nell’abitacolo del veicolo.

Intervenute in loco 2 pattuglie della Polizia Locale di Chieti, coordinate dal Vice Comandante Fabio Primiterra, che ha richiesto anche accertamenti sull’eventuale assunzione, da parte della ragazza, di alcool o sostanze psicotrope.