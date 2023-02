Vede una macchina scura e sventa il furto della sua auto: i ladri avevano già forzato la serratura

Non si ferma l’ondata di furti nelle abitazioni: tre quelle visitate dai ladri venerdì nel tardo pomeriggio e nella serata fra Chieti e San Giovanni Teatino, ad agire probabilmente lo stesso gruppo di malviventi che, approfittando dell’assenza dei proprietari, entra nelle case dopo aver forzato porte e finestre e s’impossessa di soldi e preziosi. Indagano i carabinieri che hanno effettuato alcuni sopralluoghi. A Sambuceto tre giorni fa un uomo è riuscito a sventare da solo il furto della propria auto che aveva appena parcheggiato nei pressi della scuola. Mentre andava via a piedi, infatti, si è insospettito per la presenza di un’auto scura che aveva affiancato la sua allora è tornato indietro e si è avvicinato notando che dall’auto scura era sceso un uomo al quale ha chiesto cosa stesse facendo, lasciando intendere che avrebbe telefonato ai carabinieri. A quel punto l’auto scura si è allontanata, il proprietario dell’auto presa di mira ha subito notato che era stata forzata la serratura. La scorsa settimana, invece, mentre i controlli delle forze dell’ordine si concentravano su alcuni giovani zona Ippodromo, in centro sono stati commessi altri furti.