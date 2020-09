Si blocca lo scrutinio in una sezione: arrivano vigili e carabinieri

Ultimo aggiornamento: 23 Settembre, 00:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spoglio dei voti asi è bloccato in tarda serara nella sezione numero 13 di contrada Santa Barbara dove è corsa di persona la comandante della polizia municipale,i per eseguire un riconteggio delle, accompagnata da un altro vigile:e un funzionario della Prefettura. I problemi nello scrutinio della sezione 13 hanno bloccatto di fatto l'esito finale delle elezioni comunali a Chieti. Ieri sera a mezzanotte ancora i dati erano parziali anche se quasi defintivi, su 56 sezioni su 57 totali.E' stato l'apice di una giornata lunghissima e che ancora non ha fornito le preferenze definite raccolte dai candidati al consiglio comunele. Questo dimostra le difficoltà molteplici durante lo spoglio, lentissimo e con continui stop. Il via allo scrutinio è scattato alle ore 9, nelle 57 sezioni cittadine: i risultati da alcune sezioni sono arrivati con un maggiore ritardo a causa della scelta da parte di alcuni presidenti di seggio di suddividere prima tutta le schede rispetto al voto per il candidato sindaco e poi procedere al conteggio sulle liste.