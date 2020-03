© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io sono a Penne, dove si è discusso se inserirla in zona rossa, per cui non è assolutamente un buon momento. Nella mia zona ci sono numerosi casi di contagio da Covid-19».«Non penso che sia il momento di parlare di calcio. La priorità ora è la salute. Secondo me non ci sono le condizioni per ripartire. Per due motivi. Intanto per la situazione sanitaria. Ci sono persone che muoiono. È un dramma che ha messo in ginocchio un po’ tutti. E poi c’è da considerare il problema economico, conseguenza del virus. Mi spiego: ora siamo come in guerra. Pensiamo prima a combatterla. Poi ci sarà da ricostruire».«Oggi quello del calcio deve essere l’ultimo dei pensieri e l’ultimo dei problemi. Proprio per questo motivo il campionato deve essere bloccato e annullato. Oltre alle condizioni sanitarie ed economiche non ci sono neppure quelle mentali per tornare a giocare».«Certo, mi sono già sentito con alcuni di loro. Il pensiero degli altri è come il mio, perché ci si rende conto del momento di difficoltà in cui siamo. Voglio sottolineare che io spero molto che l’emergenza finisca il più presto possibile per il bene di ognuno, ma sarà difficile arrivare ad una soluzione del problema in tempi brevi. Se per caso dovesse pure risolversi tutto a fine aprile, ricominciare non sarebbe così semplice. A quel punto si dovrebbe recuperare la condizione fisica. O meglio, fare di nuovo la preparazione atletica per alcune settimane. Consideriamo che il Chieti è fermo ormai già dal 7 marzo, quindi sarebbero due mesi di stop. La vedo dura così».«Si, il nostro staff tecnico ogni inizio settimana invia il programma di lavoro ai calciatori, che sono monitorati costantemente. Alcuni di loro sono rimasti a Chieti, altri sono rientrati nelle loro zone. Anche i ragazzi stanno vivendo con apprensione questa situazione».«È chiaro. Questo significherebbe che la situazione si è finalmente risolta. Ora però pensiamo all’emergenza».