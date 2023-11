Chieti, autobus in ritardo: passeggero picchia l'autista mentre guida

Un giovane autista della società Panoramica è stato malmenato l’altro ieri, verso le 18.35, sul bus della linea 3/. Arrivato al capolinea di Manoppello, era ripartito con un ritardo di 5 minuti, amplificato dal passaggio al livello chiuso per il transito del treno. Alla fermata in via Aterno a Chieti Scalo sale un utente che infastidito dal vistoso ritardo, perde le staffe e riversa il suo disappunto sul conducente.

La tensione continua a salire, e nonostante la corsa prosegua e il conducente nulla possa fare sul ritardo oggettivo, il passeggero, evidenziano i sindacati, malmena il giovane autista, per nulla considerando che fosse alla guida di un mezzo pubblico. Una pattuglia dei Carabinieri, attirata da quanto traspariva dai vetri del mezzo, è prontamente intervenuta bloccando il bus, e salendo a bordo ha evitato il peggio ma il lavoratore ora ha bisogno di cure mediche. Al momento non risulta presentata alcuna denuncia. Alle 13.30, un episodio analogo aveva coinvolto un altro autista.