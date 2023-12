Carolina D'Addario uccisa in casa a coltellate a Gissi, fermato il presunto killer. Forse una rapina finita male

Sarebbe stata uccisa con una coltellata Carolina D'Addario, la 84enne di Gissi (Chieti), ex sarta, trovata morta dentro la sua abitazione lo scorso 23 dicembre. La svolta dopo l'autopsia condotta dal medico legale Pietro Falco. Era stato un passante, il giorno i cui la donna è morta, a dare l'allarme e ad avvertire i familiari dell'anziana, che viveva da sola. E il 118 giunto sul posto ne aveva constatato il decesso per presunte cause naturali. Ma c'erano dei sospetti.

L'omicidio

A chiedere chiarezza sulla vicenda sono stati i familiari dal momento che non sono stati trovati la fede, un paio di orecchini e una collanina della donna. Le indagini vengono portate avanti dai carabinieri che nei giorni scorsi hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Gissi. La persona arrestata è un 59enne del posto, F.M. vicino della vittima. Vivrebbe di lavori saltuari in campagna. Sarebbe fuggito dalla casa con soldi e gioielli. Recuperata l'arma del delitto: un coltello da cucina.