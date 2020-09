Caposala investita dal professore, dichiarata la morte cerebrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata dichiarata dai medici dell’ospedale dell'Aquila la morte cerebrale di L.D.M di 60 anni, la caposala dell’ospedale investita tre giorni fa mentre camminava tra via Alessandro Volta e via Cardinal Mazzarino, zona Torrione. Ad investire la donna B.F. anche lui aquilano, professore conosciuto e stimato presso un istituto superiore della città, colto da malore e trasferito in ospedale quando si è accorto della gravità dell’incidente cui suo malgrado ne è stato protagonista. Le indagini da parte dei vigili urbani vanno avanti.Non sembra che la donna stesse attraversando ma a quanto pare stava camminando bordo strada. L’urto sarebbe avvenuto alle spalle del pedone. La donna investita è finita rovinosamente prima contro il parabrezza anteriore della Volkswagen Polo poi sotto la stessa utilitaria. Per liberarla i soccorritori del 118 hanno dovuto impiegare un po’ di tempo. Le condizioni della caposala sono apparse fin dall’inizio critiche tanto che gli operatori del 118 hanno dovuto praticare sul posto per diverso tempo tecniche rianimatorie. Gli stesi vigili urbani per evitare il continuo passaggio di auto lungo le due trafficatissime arterie cittadine e gli eventuali curiosi, sono intervenuti con diverse pattuglie per deviare le auto su altre vie e lasciare libera l’area del soccorso.