Vandali scatenati nella notte a Campli: danneggiate quattro auto in sosta

Quattro veicoli danneggiati dai vandali la scorsa notte nella contrada Piancarani di Campli, in provincia di Teramo, che hanno rotto costosi parabrezza. I proprietari delle 4 auto, uscendo di casa per recarsi al lavoro, hanno trovati i vetri delle loro auto spaccati, gli specchietti rotti e le carrozzerie ammaccate. I danni sono considerevoli e la situazione rabbia tra i proprietari. I carabinieri stanno conducendo indagini. Fino a ieri nessuno dei proprietari ha formalmente presentato denuncia. I carabinieri hanno appreso dei fatti attraverso i social media e hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di individuare i responsabili.

Nonostante l’entità dei danni, secondo i militari dell’Arma l’atto può essere riconducibile a una bravata compiuta da ragazzi forse ubriachi, quindi per divertimento, ma non escludendo al momento la possibilità di un gesto intimidatorio pianificato. In ogni caso, i carabinieri invitano i quattro proprietari delle auto danneggiate a recarsi in caserma e a seguire la procedura, presentando regolare denuncia alle forze dell’ordine. I militari sottolineano l’importanza di agire come cittadini che vivono in uno stato di diritto, incoraggiando a sporgere denuncia alle autorità anziché utilizzare i social network come strumento di denuncia pubblica.