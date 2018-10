L'Aquila, camion incastrato sotto il balcone: due ore per liberarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ riuscito a fermare in tempo il camion che stava per demolirgli il balcone dell’edificio di pregio storico architettonico in pieno centro storico, all'Aquila. L’avvocato Ferdinando Paone nel primo pomeriggio di ieri, passando nei pressi della propria abitazione che si affaccia tra piazza Regina Margherita e via Garibaldi, ha notato un camion per il trasporto di alimenti incastrato sotto un capitello della propria abitazione tornata al suo splendore dopo i lavori post terremoto. Preso dal tentativo di liberare il camion rimasto incastrato, l’autista non si era accorto che c’era il forte rischio crollo di tutto il balcone. Così l’intervento provvidenziale dell’avvocato Paone.Sul posto è dovuta intervenire una squadra di vigili del fuoco. Per evitare spiacevoli conseguenze soprattutto per il proprietario dello stabile e di conseguenza anche per lo stesso camion, i vigili del fuoco hanno deciso di abbassare il mezzo pesante sgonfiando le gomme. Successivamente con altri piccoli accorgimenti e manovre al millimetro i vigili sono riusciti a far completare la manovra all’autista che in maniera azzardata aveva scelto di entrare in pieno centro storico con quella tipologia di camion con i cantieri della ricostruzione ancora aperti e altri mezzi comunque in circolazione. Ci sono volute circa due ore per liberare l’importante via.