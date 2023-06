Bisegna, primo matrimonio dopo 19 anni: gli sposi invitano tutto il paese

Matrimonio speciale oggi a Bisegna (L'Aquila), un borgo di soli 217 abitanti, nella chiesa di Santa Maria Assunta. Rita, la giovane sposa, è originaria del piccolo borgo marsicano, mentre Andrea è di Ortona dei Marsi: suggelleranno il loro amore, questa mattina, alle 11.

È un evento storico per Bisegna dove l'ultimo sposalizio è stato celebrato nel 2004, diciannove anni fa. Purtroppo questo è il prezzo dovuto allo spopolamento del borgo e in particolare alla fuga dei giovani verso le grandi città. Quasi tutto il paese è stato invitato e anche il primo cittadino, Antonio Mercuri, riconfermato sindaco nel 2021, che da tanto aspettava questo momento. «Sarà una festa per l'intero paese e già dalla mattina tutte le strade sono state addobbate per ricevere gli sposi» racconta un residente.

Gli sposi saranno accolti nella chiesa parrocchiale di santa Maria Assunta, una chiesa edificata ex novo dopo il terremoto del 1915 che distrusse l'originario edificio di culto risalente tra il XIV e il XV secolo.

Nei primi anni Duemila il parroco, innamorato dell'arte, ha avviato un progetto di adeguamento e valorizzazione iconografica attraverso la realizzazione di un ciclo di affreschi in stile bizantino, realizzati da Michail Ivanov. Al termine della funzione gli sposi offriranno un aperitivo a tutti. Dopo le foto di rito, la coppia si trasferirà insieme agli invitati al ristorante per il banchetto nuziale.