Banda di ladri in fuga con l'escavatore rubato devasta la pista ciclabile

La pista ciclopedonale in fase di costruzione sulla Costa dei Trabocchi è stata scelta come stretta via di fuga da sconsiderati malviventi pugliesi che l’hanno attraversata e danneggiata ieri all’alba, alle 5.40, con un autotreno carico di un escavatore, mezzi per oltre 150 mila euro di valore rubati nel cantiere della galleria delle Ferrovie dello Stato ad Ortona. Un gesto delinquenziale che per oltre 3 chilometri ha rotto e spaccato lunghi tratti di cordoli già realizzati e divelto in ben cinque varchi tutte le transenne e le inferriate poste per impedirne l’accesso.I banditi avevano rubato un camion Iveco con carrello rimorchio e poi un possente escavatore, da solo vale 100 mila euro, nel cantiere ortonese delle Fs dove sono in corso lavori di consolidamento della galleria. I veicoli appartenevano alla ditta Sicurbau di Benevento mentre l’escavatore (poi recuperato) della società Se.Gi. Spa di Roma. Dopo il colpo i ladri hanno imboccato da Ortona la statale 16 e una volta giunti alla rotonda d’ingresso a Fossacesia Marina sono stati intercettati dalla pattuglia della Polstrada di Lanciano, al comando del vice ispettore Renato Menna, che subito si è messa all’inseguimento. A quel punto il conducente del mezzo Iveco ha deciso di abbandonare repentinamente la più larga statale ed ha svoltato verso la stazione ferroviaria di Fossacesia fino ad imboccare a folle velocità la Via Verde in direzione sud iniziando subito a far volare in aria tutte le transenne ed inferriate che ha incontrato lungo il percorso. Fuga riuscita