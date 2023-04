Bambina precipitata dalla finestra, un premio ai primi soccorritori: sono due ragazzi

«Un grazie speciale a Zakaria Himan e Soufiane Hamza, i due ragazzi che hanno soccorso per primi la bimba di 11 anni caduta dal balcone della propria abitazione». Sono le parole del sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, che così ha voluto, tramite i social , non solo inviare un saluto alla bambina che, il 29 marzo scorso, a tarda sera, in una stradina del paese, è volata dal balcone di casa, ma anche ringraziare i due ragazzi marocchini che con il loro pronto intervento hanno salvato la piccola.

In quel momento in quella stradina non passava nessuno e nessuno si era accorto di un fatto che sarebbe potuto diventare una tragedia. Per fortuna, invece, esiste ancora gente che non esita a fare ciò che si dovrebbe ed è per questo che una bambina ha potuto abbracciare i suoi genitori. Il primo cittadino intanto ha voluto aggiornare la comunità sullo stato di salute della bimba che qualche giorno fa era precipitata dal terrazzino di casa, precisando: «Le sue condizioni sono in costante miglioramento e anche se per le ferite riportate dovrà affrontare un complesso percorso di recupero, vi sono tutti i presupposti perché possa ristabilirsi al meglio».

E poi ha annunciato un ricordo speciale nei prossimo giorni ai due stranieri: «Uno spiraglio di luce da questa drammatica vicenda ce lo hanno offerto i due ragazzi che per primi hanno soccorso la bambina, Zakaria Himan e Soufiane Hamza, il cui intervento ha fatto la differenza cruciale». Il sindaco aggiunge: «Quando ho appreso i fatti, mi sono balenate in mente le tante situazioni in cui una vita si è persa perché non sono arrivati in tempo i soccorsi, perché magari un ferito o una persona colpita da malore, in casa o in altri luoghi, non ha potuto chiedere aiuto in tempo, e così sarebbe potuto accadere quella notte, data l'ora tarda e il periodo, o le situazioni in cui, come è abbiamo letto anche di recente sulle cronache nazionali, in qualcuno hanno preso il sopravvento la diffidenza o il disinteresse. Ho pensato con sgomento che la bambina sarebbe potuta restare lì a terra, ferita, fino al mattino, con esiti tragici». «A questi due giovani - conclude - che hanno allertato immediatamente i soccorsi, cercando di aiutare al meglio, tranquillizzare e incoraggiare la bimba nell'attesa dei sanitari, dedicheremo, a breve, un ringraziamento speciale, un attestato che ricordi il loro gesto, condotto con slancio, e ricordi a tutti noi quanto possa fare la differenza essere pronti nell'aiuto, mai chiusi e isolati nel disinteresse, e quanto questo faccia, realmente, di una collettività una Comunità».