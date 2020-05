© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo Covid-19 all'ospedale di, struttura di riferimento regionale per l'emergenza nonché presidio sanitario principale della provincia del centro Sud Italia maggiormente colpita dall. Anche in pienapandemia le patologie urgenti, soprattutto quelle, sono state affrontate e trattate.Tra le ultime attività c'è quella svolta lo scorso 16 maggio su unadi 11 anni, arrivata in coma a causa di una graveemorragia cerebrale, provocata dalla rottura di una malformazione vascolare cerebrale profonda, condizionerarissima in quella fascia di età. Subito intubata e trattata condella malformazione artero-venosa (Mav), è stata poi operata per decomprimere la raccolta ematica. La piccola sta molto meglio e oggi tornerà a casa.A fare il punto della situazione è la, che traccia un bilancio dell'attività dell'Unità operativa complessa (Uoc) di Neurochirurgia. Sono stati 1.227, cioè quasi due al giorno, nel biennio 2018-2019, gli interventi chirurgici eseguiti avvalendosi di tecnologie e strumentazioni avanzate, al fine di ottimizzare i risultati e ridurre i rischi. A questi si aggiunge l'attività ambulatoriale. Ad illustrare i dati, nel corso di una conferenza stampa, sono stati il direttore generale facente funzioni della Asl,, il direttore dell'Uoc di Neurochirurgia, Annunziato Mangiola, e quello della Neuroradiologia, Vincenzo Di Egidio.Del totale degli interventi eseguito nel biennio 2018-2019, il 28% ha riguardato le patologie del rachide, il 22% i traumi cranici, il 14% tumori cerebrali, il 12% le emorragie e il 10% patologie liquorali. Nel periodo del lockdown sono stati eseguiti 87 interventi con procedure di urgenza. Anche durante l'emergenza coronavirus, infatti, le attività sono proseguite.