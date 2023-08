Abruzzo, bambina di 11 anni morsa sul lungomare da un lupo a San Salvo Marina

Bambina di 11 anni morsa alle gambe da un lupo. E' successo a San Salvo Marina, a poca distanza da Vasto sud dove un lupo, o un canide - nessuno lo sa perché non è stato ancora catturato - ha aggredito più volte turisti e bagnanti. La bambina è stata azzannata ieri sera alle 22,40 mentre era a passeggio con i genitori sul lungomare, in via Cristoforo Colombo, in provincia di Chieti. Il lupo l'ha morsa all'altezza delle cosce procurandole ferite ed escoriazioni: la bambina è stata subito portata dai genitori all'ospedale di Vasto, medicata e giudicata guaribile in 10 giorni. Grande spavento per la famiglia di Sant'Arpino (Caserta) in vacanza in Abruzzo.