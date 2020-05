Una bambina di 5 anni è precipitata da un terrazzo della sua abitazione, ad Atessa. La piccola è stata trovata in strada, in gravi condizioni. Nella frazione di San Luca si è sentito il grido straziante della madre, subito accorsa con il marito per soccorrere la piccola. Immediato l'intervento del 118 che ha soccorso la bambina in strada e l'ha poi trasportata all'ospedale di Pescara dove è stata ricoverata. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto i carabinieri di Atessa per svolgere indagini e capire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto alle 16,30 di questo pomeriggio. Al momento non è stato possibile parlare con i genitori che sono entrambi in ospedale, accanto alla loro bambina.

Ultimo aggiornamento: 18:43

