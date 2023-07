Trovato morto nell'auto con le portiere aperte: forse qualcuno lo ha abbandonato

Le portiere dell'auto aperte e un mistero ancora da decifrare. Un uomo 80enne è stato trovato morto in auto nella serata di ieri in una strada nei pressi della discarica di Santa Lucia di Avezzano. A dare l'allarme un passante che ha allertato i soccorsi. Ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Forse un infarto, un malore che lo ha colto all'improvviso e che non gli ha lasciato scampo. Nessuno ha dato l'allarme per tempo. Ma soprattutto c'è un aspetto da chiarire e su cui stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Avezzano, coordinati dal Pm, Ugo Timpano.

Gli inquirenti stanno indagando per capire se l'anziano, nel momento in cui si è sentito male, era solo o con qualcuno. Ed è per questo che i carabinieri stanno acquisendo anche le immagini della videosorveglianza delle telecamere vicine per definire le circostanze dell'accaduto.

Pare che tra gli effetti dell'uomo ritrovati non mancasse nulla. Il pensionato è stato scoperto all'interno della sua auto, trovato con le portiere aperte. L'uomo era riverso sui sedili. Non si esclude che il magistrato disponga l'autopsia proprio per risalire all'ora della morte e alle cause che le avrebbero provocate.

Per adesso gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo e non è stato neppure divulgato il nome della persona che è stata rinvenuta priva di vita. Nella giornata di oggi i militari dovranno rimettere una relazione al magistrato inquirente e solo allora si saprà se la salma verrà restituita ai familiari o verrà incaricato un perito per l'esame autoptico.