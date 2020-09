Avezzano, sassaiola contro la ex scuola che deve ospitare i nuovi migranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce di giorno in giorno la tensione a Paterno (Avezzano) per l’arrivo dei 25 migranti che saranno ospitati in una struttura (ex Ial Cisl) che si trova in via Monte Cervaro. Intanto l’altra notte si è consumata nei confronti della ex scuola una sassaiola che ha distrutto i vetri delle finestre frontali. Ieri mattina un nuovo sit-in di protesta è stato organizzato da una trentina di persone che non vogliono che la struttura sia messa a disposizione dei migranti perché ritenuta non idonea a tale scopo. E proprio ieri il Commissario Prefettizio, Mauro Passerotti, ha tenuto una riunione con i funzionari del comune per esaminare la richiesta arrivata dalla Prefettura dell’Aquila.Da indiscrezioni sembra che il Commissario abbia inviato una nota con la quale si dichiara la non idoneità della struttura a ospitare i 25 migranti provenienti da Lampedusa per carenza di norme igieniche e per l’impossibilità di adeguare l’ex scuola di formazione professionale alle prescrizioni previste dal Decreto Coronavirus.