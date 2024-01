Avezzano, morto l'avvocato Antonio Di Mizio: aveva ricevuto la Toga d'oro

Si terranno oggi alle 15 in cattedrale ad Avezzano le esequie dell’avvocato Antonio Di Mizio (foto), 71 anni, notissimo civilista scomparso dopo una lunga malattia. L’avvocato Di Mizio che ha gestito per lungo tempo il suo studio in centro, faceva parte anche del Consiglio dell’Ordine e, dunque, si è battuto per la difesa del presidio marsicano oltre a portare avanti il lavoro quotidiano. Presenza che gli è stata riconosciuta assieme agli altri noti con la “Toga d’oro” dedicata agli avvocati con almeno quaranta anni di carriera.

Dal carattere affabile e sempre disponibile fu fondatore del Rotary ad Avezzano già da quando, giovanissimo, divenne avvocato. Se ne è andato consapevole della sua malattia della quale aveva parlato a qualche amico intimo non avendo mai perso la speranza di potere infine vincere questa strenua battaglia.