Auto investe due cavalli fuggiti dal maneggio: un animale morto, due persone ferite

Una tragedia stava per consumarsi ieri sera a Città Sant’Angelo (Pescara), in via Piano di Sacco. Due cavalli fuggiti da un maneggio che si trova nelle vicinanze sono finiti sulla Lungofino. Hanno invaso la carreggiata, scontrandosi con un Fiat 500 che viaggiava in direzione Elice. Un impatto molto violento a seguito del quale uno dei due cavalli è morto quasi sul colpo. Sull’auto viaggiavano due persone che sono state immediatamente soccorse e poi trasportate al pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi.L’altro cavallo è stato recuperato con non poche difficoltà e riportato nel maneggio. Sul posto, insieme a due ambulanze del 118 e i veterinari della Asl, i carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Luca La Verghetta, che si sono occupati di ricostruire quello che è accaduto verificando eventuali responsabilità. La vicenda poteva avere infatti conseguenze ancora più serie. Danni parecchio ingenti ha riportato la Fiat 500. Le due persone che erano all’interno, sotto shock, hanno riferito di aver visto improvvisamente piombare sulla strade i due animali. Avviati ora tutti gli accertamenti per capire come abbiano fatto i cavalli a fuggire e quindi se fossero adeguatamente custoditi e vigilati.