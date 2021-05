28 Maggio 2021

Otto ore di febbrili ricerche l’altra sera della pensionata R.S., 93 anni, scomparsa a Palena e ritrovata ieri mattina alle tre, addormentata e in stato confusionale nell’auto della figlia ferma sulla pista ciclabile di Colledimacine.

«Sono felice. E’ sana e salva e ringrazio tutti» dice il sindaco Claudio D’Emilio tra i primi ad allertare le ricerche. La compagnia carabinieri di Lanciano, diretta dal maggiore Vincenzo Orlando, ha schierato 25 uomini, poi al lavoro anche vigili del fuoco e volontari. Le telecamere hanno notato l’uscita dal paese della signora che era alla guida di una Ford Fusion blu.

L’ha messa in moto ed è partita mentre la figlia era entrata per una visita al cimitero e lei era rimasta in auto.

La pensionata non guidava più e non aveva rinnovato la patente ma si è avventurata improvvisamente da sola in un comprensorio ricco di burroni.La paura era giustificata. Dopo la buona notizia finalmente un sospiro di sollievo per tanti che avevano sinceramente temuto il peggio.